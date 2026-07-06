Погибшая при пожаре в Никольском районе пенсионерка жила одна

Происшествия

Погибшая при пожаре в Никольском районе пенсионерка жила одна
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В Никольском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины при пожаре в селе в селе Мокрая Поляна.

Трагедия случилась в ночь на 5 июля. На улице Новой загорелись жилой дом, баня и хозпостройка. На тушение выезжали 5 человек и 2 единицы техники.

После ликвидации пламени нашли тело 68-летней хозяйки. По имеющейся информации, она проживала одна, сообщили в региональном следственном управлении.

При осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину гибели женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки примут процессуальное решение.

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