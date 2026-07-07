На улице Измайлова сняли на видео драку между водителями на АЗС

В Пензе на АЗС на улице Измайлова подрались водители, стоявшие в очереди. Инцидент сняли на видео.

Кадры выложили в канале «Дорожная обстановка Пензы» в мессенджере МАХ вечером в понедельник, 6 июля.

Автомобилисты, стоя на дороге, сначала разговаривали, потом один толкнул другого, тот ответил ударом ладони по голове оппонента. Драка стала набирать обороты, когда к ней присоединился третий участник, ударив одного из автомобилистов ногой в живот.

Через некоторое время водители успокоились и разошлись.

«Опасно за бенз выдвигаться», - резюмировал поделившийся кадрами пензенец.

С конца июня жители областного центра отметили нехватку бензина на заправках и выросшие цены на топливо. Очереди на АЗС стали обычным делом. В Сети распространяются посты с информацией, на каких заправках есть горючее, какой марки и каково число желающих заполнить бак.