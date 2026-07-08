В Пензенской области нашли обломки беспилотника

Происшествия

В Пензенской области нашли обломки беспилотника
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В Пензенской области обнаружены обломки БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в среду, 8 июля, в своем канале в МАХ.

Место оцепили, прибыли службы экстренного реагирования. С беспилотником работают специалисты.

«Напоминаю, что при обнаружении обломков дрона нужно сразу звонить по телефону 112. Ни в коем случае нельзя ничего трогать, это опасно», - написал глава региона.

В Пензенской области в 22:08 7-го числа ввели режим «Беспилотная опасность». Мобильный интернет ограничили. Также в регионе с 1:43 действует план «Ковер», небо закрыто для полетов.

1 июля Пенза подверглась атаке БПЛА. Целью стали два предприятия. Пострадали многоквартирные дома - в них выбило стекла взрывной волной.

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