Стали известны подробности трагедии на пруду в Лопуховке

Происшествия

Стали известны подробности трагедии на пруду в Лопуховке
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Следователи проводят проверку по факту смерти 48-летней женщины в Бессоновском районе. Трагедия случилась 5 июля на Ерминском пруду в селе Лопуховка.

Утонувшая - жительница Пензы. Ее тело вытащили на берег очевидцы.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято процессуальное решение.

3 июля в Пензе во время купания в Старой Суре (место не было оборудовано) утонул 18-летний юноша. По предварительным данным, он соскользнул в воду с надувного матраса. Приятель пытался спасти его, но не сумел.

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