В Никольском районе при пожаре погибла пенсионерка

Происшествия

В Никольском районе при пожаре погибла пенсионерка
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В воскресенье, 5 июля, в селе Мокрая Поляна Никольского района случился пожар, который унес жизнь человека.

Спасатели получили сообщение о возгорании на подворье на улице Новой в 01:43.

Для ликвидации пламени привлекли 5 человек и 2 единицы техники, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Огонь уничтожил дом (50 кв. м), баню (9 кв. м) и хозяйственную постройку (9 кв. м). При пожаре погибла 69-летняя женщина.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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