На ул. Сухумской мотоцикл опрокинулся и сбил с ног пешехода

Происшествия

На ул. Сухумской мотоцикл опрокинулся и сбил с ног пешехода
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Вечером в понедельник, 6 июля, в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и пешехода.

По предварительным данным, в 17:15 на улице Сухумской, напротив дома № 10В на Терешковой, 31-летний водитель Suzuki SV 650S не справился с управлением, так что мотоцикл опрокинулся.

При этом он не заглох, а по инерции продолжил движение и сбил с ног 77-летнего мужчину.

Пенсионер получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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