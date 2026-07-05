В Пензе ищут водителя, сбившего женщину на улице Гагарина

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, случившегося 25 мая на улице Гагарина. Пострадала женщина 1952 года рождения.

Предварительно установлено, что дорожный инцидент случился в 19:45, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Неизвестный водитель скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы.

Очевидцев просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее стало известно о поиске свидетелей ДТП, случившегося 10 июня на Окружной. В 19:20 напротив «Дизель-Арены» велосипедист, личность которого пока не установлена, сбил девочку 2021 года рождения.