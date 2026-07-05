В Пензе ищут водителя, сбившего женщину на улице Гагарина

Происшествия

В Пензе ищут водителя, сбившего женщину на улице Гагарина
Печать
Max

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, случившегося 25 мая на улице Гагарина. Пострадала женщина 1952 года рождения.

Предварительно установлено, что дорожный инцидент случился в 19:45, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Неизвестный водитель скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы.

Очевидцев просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее стало известно о поиске свидетелей ДТП, случившегося 10 июня на Окружной. В 19:20 напротив «Дизель-Арены» велосипедист, личность которого пока не установлена, сбил девочку 2021 года рождения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пешеход дтп розыск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!