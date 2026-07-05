При пожаре в Никольском районе пострадал мужчина

В селе Казарка Никольского района днем в воскресенье, 4 июля, на частном подворье на улице Советской случился пожар. В ЧП пострадал человек.

Вызов поступил в пожарно-спасательную часть ППСЦ в 15:40. Возгорание удалось ликвидировать силами 6 человек личного состава и 2 единиц спецтехники.

Огонь уничтожил кровлю кирпичного жилого дома площадью 100 кв. м и деревянные хозпостройки общей площадью 173 кв. м.

«В результате пожара пострадал мужчина 1968 года рождения», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Предварительной причиной названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.