В Старой Суре утонул молодой купальщик

В Пензенской области зарегистрировали очередную трагедию на воде, сообщили в региональном ГУ МЧС России утром в субботу, 4 июля.

В реке Старой Суре утонул юноша 2007 года рождения. ЧП случилось в 20:44 3-го числа в месте, не оборудованном для купания.

С начала лета в Пензенской области произошло уже несколько трагедий на воде. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.

13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в пруду Новом, когда пытался спасти девушку.

15 июня в центре Пензы, в районе подвесного моста, из реки Суры достали тело 40-летнего мужчины, который с 11-го числа числился без вести пропавшим.

18 июня, из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. По данным полиции, трагедия произошла 15 июня.