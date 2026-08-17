В Заре нетрезвые горожане подрались с полицейскими

Происшествия

В Заре нетрезвые горожане подрались с полицейскими
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Поздним вечером субботы, 15 августа, на улице Новоселов в Пензе (микрорайон Заря) случилась драка местных жителей с полицией.

Около 22:00 в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило 2 звонка. Местные жители пожаловались, что шумная компания на детской площадке у дома № 112 распивает спиртное и не реагирует на замечания.

Сотрудники ППС, прибывшие на место, сделали предупреждение о нарушении общественного порядка и попросили всех разойтись. Их призыв не возымел эффекта.

Тогда от шумевших горожан потребовали проследовать в служебные машины для составления протоколов. Те отказались.

Полицейские вызвали подкрепление, начался конфликт. «Дворовая компания пыталась отбить своих друзей, чтобы их не увезли в отдел», - рассказал очевидец.

В итоге 7 человек были доставлены в полицию, составлено 9 административных протоколов, сообщили в региональном УМВД России.

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