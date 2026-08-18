На ул. Светлой ВАЗ-2110 наехал на 2-летнего ребенка

Происшествия

На ул. Светлой ВАЗ-2110 наехал на 2-летнего ребенка
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В Пензе на улице Светлой (Шуист) под колеса автомобиля ВАЗ-2110 попала девочка 2024 года рождения.

ДТП случилось в 17:30 понедельника, 17 августа. 35-летний водитель припарковал ВАЗ, но не принял нужных мер безопасности. В результате машина самопроизвольно откатилась и сбила ребенка.

Также ВАЗ врезался в припаркованную рядом «Ладу-Калину», а та в свою очередь - в здание.

Девочку госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

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