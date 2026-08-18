В Нижнеломовском районе БПЛА повредил линию электропередачи

Происшествия

В Нижнеломовском районе БПЛА повредил линию электропередачи
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Утром во вторник, 18 августа, в Нижнеломовском районе средства РЭБ подавили работу БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, пострадавших нет. В постройках на территории трех домовладений выбило окна.

«При падении беспилотник повредил линию электропередачи. На месте работают службы экстренного реагирования. Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение», - рассказал глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что нельзя близко подходить к обнаруженным обломкам БПЛА, трогать их. При обнаружении опасных предметов следует звонить по номеру 112.

«Также запрещено снимать на фото и видео полет, падение и обломки беспилотника, чтобы не стать невольным пособником врага», - обратился губернатор к жителям региона.

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