В Вадинском районе при пожаре пострадал 35-летний мужчина

В воскресенье, 16 августа, в селе Серго–Поливаново Вадинского района загорелся жилой дом. Пострадал 35-летний мужчина.

Сигнал о пожаре на улице Набережной поступил в МЧС в 11:05. Огонь прошел по площади 14 кв. м: обгорели стена (6 кв. м) и натяжной потолок (6 кв. м), кроме того, пламя уничтожило диван (2 кв. м)

«На тушение привлекались 2 человека личного состава и 1 единица техники», - сообщили в главном управлении министерства по региону.

Предварительной причиной названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

14-го числа при взрыве в квартире на Шуисте пострадал мужчина, его госпитализировали с термическими ожогами. Точная причина произошедшего будет установлена во время проверки.