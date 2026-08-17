На проспекте Строителей мужчина погиб при падении с высоты

Происшествия

На проспекте Строителей мужчина погиб при падении с высоты
Печать
Max

В понедельник, 17 августа, в Арбекове случилась трагедия: при падении с высоты погиб мужчина.

Пензенец выпал из окна дома № 89 на проспекте Строителей.

По словам очевидцев, в 16:20 на месте работали сотрудники полиции и следственного комитета.

По факту смерти мужчины проводится проверка, сообщили в областном управлении СКР. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ежегодно почти 30 детей выпадают из окон. «Вроде все предпринимаем, все делаем, но цифра падений с высоты у нас не падает. В 2024 году было 28 падений, в 2025 - 27. То есть она где-то в одном диапазоне. Притом что мы и с родителями разговариваем, и меры принимаем, но все равно остается», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Рябихина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
смерть падение высота
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!