На проспекте Строителей мужчина погиб при падении с высоты

В понедельник, 17 августа, в Арбекове случилась трагедия: при падении с высоты погиб мужчина.

Пензенец выпал из окна дома № 89 на проспекте Строителей.

По словам очевидцев, в 16:20 на месте работали сотрудники полиции и следственного комитета.

По факту смерти мужчины проводится проверка, сообщили в областном управлении СКР. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ежегодно почти 30 детей выпадают из окон. «Вроде все предпринимаем, все делаем, но цифра падений с высоты у нас не падает. В 2024 году было 28 падений, в 2025 - 27. То есть она где-то в одном диапазоне. Притом что мы и с родителями разговариваем, и меры принимаем, но все равно остается», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Рябихина.