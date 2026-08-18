В Пензе объявили розыск 68-летней горожанки

Происшествия

В Пензе объявили розыск 68-летней горожанки
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Волонтеры и родственники разыскивают 68-летнюю жительницу Пензы Ольгу Михайловну Платонову (Кузнецову). О местонахождении женщины нет информации с понедельника, 17 августа.

Ориентировку на пропавшую опубликовало региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пензячки 160 сантиметров, телосложение плотное. У Ольги Платоновой седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на ней были белая куртка, бордовые штаны, белый платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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