В ДТП у памятника Победы пострадала 69-летняя женщина

Происшествия

В ДТП у памятника Победы пострадала 69-летняя женщина
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Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП, случившегося на площади Победы в Пензе утром в воскресенье, 21 июня.

Видеозапись инцидента появилась в Сети в тот же день. На кадрах просматривается, как машина сбивает человека, идущего по зебре.

Предварительно установлено, что пострадала 69-летняя женщина. «Ладой-Калиной» управлял 88-летний водитель, столкновение произошло около 9:45.

Горожанке потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

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