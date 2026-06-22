В ДТП у памятника Победы пострадала 69-летняя женщина

Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП, случившегося на площади Победы в Пензе утром в воскресенье, 21 июня.
Видеозапись инцидента появилась в Сети в тот же день. На кадрах просматривается, как машина сбивает человека, идущего по зебре.
Предварительно установлено, что пострадала 69-летняя женщина. «Ладой-Калиной» управлял 88-летний водитель, столкновение произошло около 9:45.
Горожанке потребовалась госпитализация.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.