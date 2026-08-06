В Каменке при пожаре на балконе пострадал мужчина

В Каменке в пятиэтажном доме на улице Ворошилова случился пожар, при котором пострадал человек.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 3:56 среды, 5 августа. Загорелась квартира на 5-м этаже. Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 3 единицы техники.

«Выгорел балкон площадью 3 кв. метра и обгорела стена на площади 4 кв. метра», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре пострадал 46-летний мужчина.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.