В Каменке при пожаре на балконе пострадал мужчина

Происшествия

В Каменке при пожаре на балконе пострадал мужчина
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В Каменке в пятиэтажном доме на улице Ворошилова случился пожар, при котором пострадал человек.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 3:56 среды, 5 августа. Загорелась квартира на 5-м этаже. Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 3 единицы техники.

«Выгорел балкон площадью 3 кв. метра и обгорела стена на площади 4 кв. метра», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре пострадал 46-летний мужчина.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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