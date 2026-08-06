В Заводской район вызвали Росгвардию из-за голого мужчины

Происшествия

В Заводской район вызвали Росгвардию из-за голого мужчины
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В Пензе в известном баре в Заводском районе задержали голого мужчину. Чтобы его утихомирить, на место выезжала Росгвардия.

Инцидент случился в ночь на 5 августа. Работники бара вызвали помощь из-за 30-летнего посетителя, который вел себя неадекватно.

Мужчина снял с себя буквально всю одежду, ходил по залу, матерился и провоцировал окружающих на конфликт.

Потом пензенец закрылся в уборной, и оттуда стали доноситься тревожные звуки, свидетельствующие о его попытках что-то сломать.

Прибывшие в бар росгвардейцы открыли дверь и задержали нарушителя порядка.

«По внешним признакам 30-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в территориальный отдел полиции», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

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росгвардия наркотик бар
 
 
 
 
 

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