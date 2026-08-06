Под Сосновоборском 18-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

Происшествия

Под Сосновоборском 18-летний водитель насмерть сбил велосипедиста
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Вечером в среду, 5 августа, в Сосновоборском районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 20:08 на 21-м километре дороги Махалино - Сосновоборск 18-летний водитель «Лады-Гранты» сбил велосипедиста - мужчину 1949 года рождения.

Пенсионера доставили в больницу, но вскоре он скончался от полученных травм.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

9 июня в Бековском районе под колесами «Лады-Приоры» погибла 78-летняя велосипедистка.

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