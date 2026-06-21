Опубликован момент ДТП с пешеходом у памятника Победы

Около памятника Победы в областном центре случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Запись с видеорегистратора появилась в воскресенье, 21 июня, в канале «Сова Пенза Авто».

На кадрах просматривается, как идущая в сторону монумента машина, не сбавив скорость перед переходом, сбивает человека. От удара тот подлетает в воздух.

«За рулем автомобиля - водитель 88 лет. Пострадавшего забрала реанимация. Время 09:42», - говорится в подписи к посту.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.

9 июня на Окружной столкнулись автомобиль BMW под управлением 35-летнего мужчины и мотоцикл Suzuki, который вела 17-летняя девушка.

Один из свидетелей аварии отметил, что оба водителя решили проскочить на желтый. Мотоциклистка получила травмы и была госпитализирована. Ее 19-летнему пассажиру оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.