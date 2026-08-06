В ДТП на перекрестке улиц Мира и Окружной пострадали 10 человек

Происшествия

В ДТП на перекрестке улиц Мира и Окружной пострадали 10 человек
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В ночь на четверг, 6 августа, на Западной Поляне в Пензе случилось ДТП, в котором пострадали 10 человек.

На перекрестке улиц Мира и Окружной столкнулись легковой автомобиль и скорая помощь.

В ДТП на перекрестке улиц Мира и Окружной пострадали 10 человек

В пожарно-спасательный центр сообщение о случившемся поступило в 1:10.

«Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали двух зажатых пассажиров легкового автомобиля. Все пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи», - рассказали в ППСЦ.

Также были проведены работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

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