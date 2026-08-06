В Трофимовке автолюбительница протаранила очередь на АЗС

В селе Трофимовка Бессоновского района автолюбительница повредила 4 машины на заправке.

О ДТП в Сети вечером в среду, 5 августа, сообщили очевидцы. По их словам, женщина перепутала педали и протаранила автомобили так, словно хотела заправиться без очереди.

После удара машины выстроились «паровозиком».

«Сильнее всего пострадала красная «Веста». Обидно, что владелец только недавно поменял крышку багажника», - рассказал очевидец.

Также пострадали Nissan Almera и белая «Лада-Веста».

Получили ли травмы люди, не сообщается.

13 октября 2025 года в Пензе на проспекте Победы иномарка протаранила несколько машин на парковке около дома № 97 (напротив остановки «Магазин «Океан»): Infiniti, Mitsubishi, Hyundai и две «Лады». Один из автомобилей опрокинуло на бок.

По словам очевидцев, виновник ехал со скоростью выше 100 км/ч, но не справился с управлением и вылетел на стоянку.