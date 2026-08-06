В результате ночного ДТП на Окружной погибла 25-летняя девушка

Одна из пострадавших в ночном ДТП на перекрестке улиц Мира и Окружной в Пензе от полученных травм скончалась в больнице, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в четверг, 6 августа, в 1:15 напротив дома № 78 на улице Мира. Столкнулись автомобиль скорой помощи Ford 28575-02 и Hyundai Solaris. Первым управлял 52-летний мужчина, вторым - 28-летний.

Удар был таким сильным, что половину Hyundai смяло.

В ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и находившиеся в салоне 20-летняя девушка и 30-летний мужчина. Их госпитализировали. Еще одну пассажирку Hyundai Solaris - 25-летнюю девушку - тоже отвезли в больницу, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также в аварии пострадали 11-летний мальчик и 61-летняя женщина из Ford. Обоим потребовалась госпитализация. Другие пассажиры скорой - 34-летний мужчина, 48-летняя и 49-летняя женщины - после осмотра были отпущены.

Обстоятельства случившегося выясняются.