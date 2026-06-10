В ДТП на Окружной пострадала 17-летняя мотоциклистка

Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП, случившегося на улице Воронова (Окружная) вечером во вторник, 9 июня.

По предварительным данным, в 20:53 там столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл Suzuki. За рулем первого находился 35-летний мужчина, вторым управляла 17-летняя девушка.

Один из свидетелей аварии поделился мнением, что оба водителя решили проскочить на желтый, в итоге это закончилось плачевно. Момент ДТП попал на камеру.

Мотоциклистка получила травмы и была госпитализирована. Ее 19-летнему пассажиру оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - заключили в ГАИ.