Пожар на пензенском складе Wildberries локализовали. Об этом в 14:49 четверга, 30 июля, в своем канале в МАХ сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона рассказал, что на помощь спасателям, которые борются с огнем на объекте, прибыл вертолет МЧС России со специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара.

«Преимущество воздушного судна в том, что оно способно работать в зонах, недоступных для наземной техники. Благодаря этому удастся существенно ускорить ликвидацию открытого огня», - написал Мельниченко.

Возгорание на пензенском складе маркетплейса возникло после атаки БПЛА ранним утром 30-го числа. Цели достигли 15 беспилотников.

226 сотрудников объекта эвакуировали, 4 человека пострадали.

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки боевиков на объект гражданской инфраструктуры в регионе.