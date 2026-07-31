В многоэтажке на ул. Ладожской из-за газа сгорела кухня

Происшествия

В многоэтажке на ул. Ладожской из-за газа сгорела кухня
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Вечером в четверг, 30 июля, в многоэтажном доме на улице Ладожской в Пензе случился пожар. Загорелась квартира на 6-м этаже. Сообщение о ЧП спасатели получили в 20:18.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в Сети. Горожане сообщили, что жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

Для ликвидации пламени привлекли 11 спасателей и 3 единицы техники. Пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Огонь уничтожил кухню площадью 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

25 июля в Кузнецке из-за неосторожного обращения с огнем сгорели частный дом, 2 гаража и 2 автомобиля.

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