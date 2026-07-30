В Пензе во время драки в ресторане у женщины украли 110 тысяч рублей

Происшествия

В Пензе во время драки в ресторане у женщины украли 110 тысяч рублей
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Сотрудники Росгвардии задержали троих пензенцев (двоим по 22 года, третьему 30 лет), подозреваемых в причастности к драке и краже денег. Тревожный сигнал поступил ночью 25 июля из ресторана в Октябрьском районе.

Прибывшим на место стражам порядка 41-летний посетитель заведения рассказал, что пришел вместе с 40-летней супругой поужинать. В это время в зале праздновали свадьбу. В какой-то момент у пары возник конфликт с нетрезвыми гостями торжества.

Словесная перепалка быстро переросла в потасовку у входа в ресторан. Муж получил ссадины на затылке и правом предплечье.

По словам его жены, пока она пыталась разнять дерущихся, из оставшейся без присмотра сумки пропал конверт с крупной суммой.

В ходе выяснения обстоятельств росгвардейцы обратили внимание на троих мужчин, которые, пользуясь ситуацией, пытались уйти из заведения. Их оперативно задержали и доставили в полицию.

Уже в отделе показания пострадавших подтвердились: у одного из участников драки нашли конверт с денежными средствами в размере 110 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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