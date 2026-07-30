В Пензе ищут ушедшую из дома в неизвестном направлении пенсионерку

В четверг, 30 июля, в Пензе пропала 85-летняя Антонина Степановна Канакина (Лыкова). Женщина ушла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшей - 163 сантиметра. У нее среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.

На момент исчезновения пенсионерка была одета в зеленую вязаную кофту и черные брюки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.