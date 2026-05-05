На улице Антонова в Пензе загорелся автобус № 82с

Во вторник, 5 мая, на улице Антонова, у супермаркета «Атак», во время движения загорелся автобус № 82с. Пламя охватило всю машину целиком. Клубы черного дыма были видны издалека.

Из-за пожара движение на улице перекрыли, рассказали в областной ГАИ.

ЧП прокомментировали в региональном ГУ МЧС России.

Спасатели получили вызов в 10:42. Для ликвидации пламени привлекли 12 человек и 2 единицы техники.

Автобус полностью выгорел. Пострадавших при пожаре нет.

23 января этого года похожее происшествие случилось на проспекте Строителей, рядом с библиотекой Лермонтова. Загорелся автобус № 165. Огонь повредил часть салона и моторный отсек.

16 января 2025-го на улице Антонова также вспыхнул автобус № 82с. Пламя сильно повредило почти весь салон.

Фото 2 и 3 - vk.com/sova_penza; фото 4 и 5 - областной ГАИ.