В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус

Происшествия

В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус
Печать
Telegram

Ранним утром в Пензе на проспекте Строителей случился пожар. Как сообщили очевидцы в Сети, рядом с библиотекой Лермонтова загорелся автобус большой вместимости № 165.

В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус

По словам пензячки, огонь охватил заднюю часть машины. «Есть повреждения и с водительской стороны», - добавила она.

В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус

Пламя сильно повредило почти весь салон автобуса.

В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус

Пока официальной информации о произошедшем нет.

В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус

Похожее ЧП случилось в Пензе утром 16 января 2025 года. На улице Антонова загорелся автобус № 82с. Водитель помог пассажирам быстро эвакуироваться.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автобус пожар пассажир
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!