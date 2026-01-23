В Пензе на проспекте Строителей загорелся автобус

Ранним утром в Пензе на проспекте Строителей случился пожар. Как сообщили очевидцы в Сети, рядом с библиотекой Лермонтова загорелся автобус большой вместимости № 165.

По словам пензячки, огонь охватил заднюю часть машины. «Есть повреждения и с водительской стороны», - добавила она.

Пламя сильно повредило почти весь салон автобуса.

Пока официальной информации о произошедшем нет.

Похожее ЧП случилось в Пензе утром 16 января 2025 года. На улице Антонова загорелся автобус № 82с. Водитель помог пассажирам быстро эвакуироваться.