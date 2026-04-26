На улице Кулакова в Пензе сбили инвалида-колясочника

На улице Кулакова в областном центре сбили инвалида. Запись с видеорегистратора появилась в субботу, 25 апреля, в канале «Дорожная обстановка г. Пензы».

На кадрах просматривается, как человек на коляске пересекает проезжую часть, когда для машин горит зеленый сигнал светофора. Едущий в сторону Гагаринского путепровода водитель Datsun mi-DO в последний момент пытается уйти от столкновения, но неудачно.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.

В апреле напротив дома на Тернопольской, 10, водитель Hyundai Santa Fe сбил подростка 2010 года рождения. Пешеход получил травмы, потребовалась госпитализация.

В том же месяце случились 2 смертельных ДТП с участием пешеходов. 9-го числа на улице Красной в Пензе погибла женщина, 7-го - мужчина на Изумрудной в селе Засечном