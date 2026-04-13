На улице Тернопольской в Пензе сбили подростка

Утром в понедельник, 13 апреля, на улице Тернопольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 7:45 напротив дома № 10 38-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe сбил мальчика 2010 года рождения.

Пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Утром 16 марта на улице Тамбовской в Пензе водитель «Лады-Гранты» сбил девочку 2016 года рождения. Авария случилась в районе пешеходного перехода.