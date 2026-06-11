На трассе М-5 около поселка ЗИФ погиб молодой водитель

Происшествия

На трассе М-5 около поселка ЗИФ погиб молодой водитель
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Вечером в среду, 10 июня, в Пензе на трассе М-5 случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в 20:30 на 632-м километре дороги (около поселка ЗИФ) столкнулись ВАЗ-2110 с 28-летним водителем и Citroen под управлением 56-летнего мужчины.

Водитель отечественной машины получил травмы, от которых скончался на месте аварии.

На трассе М-5 около поселка ЗИФ погиб молодой водитель

В ДТП пострадал автомобилист, управлявший Citroen, а также его 51-летняя пассажирка. Медики доставили их в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в областной ГАИ.

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