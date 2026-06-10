Опубликовано видео момента ДТП с мотоциклом на ул. Окружной

Вечером во вторник, 9 июня, на улице Окружной в Пензе случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля BMW и мотоцикла.

Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. Кадры опубликовали в Сети.

Авария произошла на перекрестке улиц Окружной, Воронова и Дизельной. Водитель BMW двигался со стороны пересечения с Чебышева, мотоциклист - с противоположной. Задев иномарку, мужчина за рулем мотоцикла проехал еще несколько метров, а затем упал.

По словам очевидцев, он получил множество травм, пострадала и пассажирка мотоцикла. Оба оказались в реанимации.

Один из свидетелей поделился мнением, что оба водителя решили проскочить на желтый, в итоге это закончилось аварией.

«Даже при таком раскладе ДТП можно было избежать, если бы водитель BMW находился в своей полосе. Но получилось так, что он решил повернуть налево с упреждением, оказавшись на встречке слишком рано», - высказал точку зрения очевидец.

Мотоциклист, по его словам, поздно заметил иномарку и нажал на тормоз.