В Лопатинском районе при пожаре погибло 14 овец

Происшествия

В Лопатинском районе при пожаре погибло 14 овец
Печать
Max

В ночь с 9 на 10 июня в Лопатинском районе случился пожар, при котором погибли животные.

Сигнал о ЧП на окраине села Сорокино поступил в МЧС в 22:45. На место выдвинулись 4 человека, привлекалось 2 спецмашины.

Сгорела хозяйственная постройка площадью 120 квадратных метров. Погибло 14 овец. Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В апреле прошлого года в селе Пановка Колышлейского района при пожаре погибли 2 коровы и 2 поросенка, а в селе Подгорном Башмаковского района - 15 телят.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар мчс животное
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!