В Лопатинском районе при пожаре погибло 14 овец

В ночь с 9 на 10 июня в Лопатинском районе случился пожар, при котором погибли животные.

Сигнал о ЧП на окраине села Сорокино поступил в МЧС в 22:45. На место выдвинулись 4 человека, привлекалось 2 спецмашины.

Сгорела хозяйственная постройка площадью 120 квадратных метров. Погибло 14 овец. Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В апреле прошлого года в селе Пановка Колышлейского района при пожаре погибли 2 коровы и 2 поросенка, а в селе Подгорном Башмаковского района - 15 телят.