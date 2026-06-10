В ГАИ рассказали подробности ДТП с подростком на ул. Свободы

Происшествия

В ГАИ рассказали подробности ДТП с подростком на ул. Свободы
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В Госавтоинспекции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием подростка, случившегося вечером во вторник, 9 июня, на улице Свободы.

По предварительным данным, в 17:23 мальчик 2012 года рождения на мотоцикле BSE врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находилась женщина 2000 года рождения.

«Юный питбайкер влетел в стоящую «Гранту», - сообщили очевидцы, уточнив, что это произошло напротив магазина «Лира».

Подросток получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ГАИ.

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