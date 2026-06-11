Пензячка поругалась с поваром в ресторане и расколотила посуду

В Пензе росгвардейцы задержали 35-летнюю женщину, разгромившую ресторан на улице Баумана.

Инцидент произошел в среду, 10 июня. Клиентка заведения была нетрезвой. Она поругалась с поваром и начала крушить интерьер.

Пензячка разбила кухонную и столовую посуду, 4 напольных горшка с растениями, декоративную вазу, два профессиональных микрофона, входную дверь.

Сотрудники ресторана нажали на тревожную кнопку и вызвали росгвардейцев. Задержанную женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

«Работники ресторана незамедлительно написали заявление о факте причинения имущественного вреда. В настоящий момент точная сумма нанесенного ущерба устанавливается администрацией заведения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.