Пензячка поругалась с поваром в ресторане и расколотила посуду

Происшествия

Пензячка поругалась с поваром в ресторане и расколотила посуду
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В Пензе росгвардейцы задержали 35-летнюю женщину, разгромившую ресторан на улице Баумана.

Инцидент произошел в среду, 10 июня. Клиентка заведения была нетрезвой. Она поругалась с поваром и начала крушить интерьер.

Пензячка разбила кухонную и столовую посуду, 4 напольных горшка с растениями, декоративную вазу, два профессиональных микрофона, входную дверь.

Сотрудники ресторана нажали на тревожную кнопку и вызвали росгвардейцев. Задержанную женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

«Работники ресторана незамедлительно написали заявление о факте причинения имущественного вреда. В настоящий момент точная сумма нанесенного ущерба устанавливается администрацией заведения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

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