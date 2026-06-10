В Бековском районе погибла 78-летняя велосипедистка

Происшествия

В Бековском районе погибла 78-летняя велосипедистка
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Во вторник, 9 июня, в Бековском районе случилось смертельное ДТП. Погибла 78-летняя велосипедистка.

Трагедия произошла на 66-м километре дороги между трассой Тамбов - Пенза и поселком Беково.

По предварительным данным, в 14:49 на пожилую велосипедистку наехал 42-летний водитель автомобиля «Лада-Приора». От полученных травм она скончалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Вечером 6 июня на дороге Нечаевка - Отрадное в Мокшанском районе погиб 45-летний водитель автомобиля Opel Astra. Он не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

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