В Индерке автомобилист столкнулся с юным самокатчиком и въехал в столб

В среду, 10 июня, в Сосновоборском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 19:30 на улице Кооперативной в селе Индерка мальчик 2014 года рождения на электросамокате столкнулся с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

После удара машина выехала в кювет, где врезалась в опору линии электропередачи.

Подросток получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.