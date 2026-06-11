В Индерке автомобилист столкнулся с юным самокатчиком и въехал в столб

Происшествия

В Индерке автомобилист столкнулся с юным самокатчиком и въехал в столб
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В среду, 10 июня, в Сосновоборском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 19:30 на улице Кооперативной в селе Индерка мальчик 2014 года рождения на электросамокате столкнулся с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

После удара машина выехала в кювет, где врезалась в опору линии электропередачи.

Подросток получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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