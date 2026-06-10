Супружеское застолье в Терновке закончилось трагедией

44-летнему пензенцу грозит реальный срок за убийство жены. По сведениям, имеющимся в распоряжении PenzaInform.ru, трагедия случилась на фоне бытового конфликта.

2 июня горожанин, имеющий инвалидность, и его 42-летняя супруга выпивали у себя дома на улице Терновского. В какой-то момент разговор перерос в ссору.

Разозлившись, муж схватил нож и нанес им супруге несколько ударов. От полученных ран женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Похожий инцидент случился в мае на Шуисте. 33-летняя женщина поругалась со своим сожителем на бытовой почве и вонзила нож ему в грудь. Молодой человек умер от колото-резаного рнения.