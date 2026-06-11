Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ

Происшествия

Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ
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Пензенский пожарно-спасательный центр опубликовал фото с места смертельного ДТП, которое случилось вечером в среду, 10 июня, в областном центре на трассе М-5 около Поселка ЗИФ.

Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ

По предварительным данным, в 20:30 на 632-м километре дороги (около поселка ЗИФ) столкнулись ВАЗ-2110 с 28-летним водителем и Citroen под управлением 56-летнего мужчины.

Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ

Автомобилист, управлявший «десяткой», погиб на месте. Водитель иномарки и его пассажирка получили травмы.

Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ

«Спасатели на месте происшествия с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам полиции», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ Появились новые фото с места смертельного ДТП у Поселка ЗИФ

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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