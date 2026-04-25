В Кузнецке водитель Opel сбил школьницу
Вечером в пятницу, 24 апреля, в Кузнецке случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 20:00 на улице Чкалова 36-летний водитель автомобиля Opel Zafira сбил 16-летнюю девочку.

Она получила травмы и была госпитализирована, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

23 апреля сообщалось о ДТП с участием подростка в поселке Лунино. 16-летний юноша управлял мотоциклом, не справился с управлением и опрокинулся в овраг.

