Появились новые кадры смертельного ДТП с Harley-Davidson

Госавтоинспекция опубликовала новые кадры страшного ДТП с мотоциклом Harley-Davidson в Иссинском районе. Там в субботу, 30 августа, погибли двое.

Авария случилась в 16:45 на 324-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов. Мотоцикл с 32-летним водителем и 29-летней пассажиркой столкнулся с КамАЗом, которым управлял 63-летний мужчина.

В результате ДТП люди, ехавшие на двухколесном транспорте, погибли на месте от полученных травм.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее в Пензе после ДТП на ул. Кирова госпитализировали мотоциклиста.

Источник — видео и фото областной ГАИ
