Происшествия

В Пензенской области вновь продлили план «Ковер»

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Действие плана «Ковер» на территории Пензенской области в очередной раз продлили. Теперь до 21:30, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 20:51 среды, 25 июня.

«Сегодняшние вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 26 июня. Вылет в аэропорт Шереметьево запланирован на 02:25, в аэропорт Пулково - 02:55», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Пензе сотни людей ожидают вылета в Северную столицу.

С 15:00 до 17:00 над территорией Пензенского региона уничтожили 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Еще 2 - над соседними Саратовской и Тамбовской областями.

План «Ковер» ввели в регионе утром. Первоначально указывалось, что он будет действовать до полудня, затем его продлевали несколько раз.

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