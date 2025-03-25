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Происшествия

В Колышлейском районе пенсионерка едва не спалила дом

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Во вторник, 25 марта, в Колышлейском районе случилось сразу два пожара. В селе Сущевка одна из местных жительниц решила избавиться от сухой травы на прилегающей к ее дому территории и развела огонь.

Погода была ветреной, и пламя стало быстро распространяться. Вскоре возник пожар, огонь начал угрожать жилым домам и надворным постройкам.

Прибывшие на место сотрудники МЧС успели вовремя ликвидировать пламя, избежав серьезных последствий.

«В отношении пожилой женщины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Колышлейского и Малосердобинского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

В Колышлейском районе пенсионерка едва не спалила дом

Аналогичное ЧП случилось в селе Крутец. Там огнем, перекинувшимся с подожженной травы, повредило нежилое здание.

«По факту пожара проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины возгорания и размера нанесенного имущественного вреда», - добавили в отделе.

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Источник — фото ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов
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