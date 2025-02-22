На Западной Поляне борются с последствиями ЧП в котельной

22.02.2025 | 21:29

Не во все дома на Западной Поляне в Пензе вернулось отопление. После аварии на котельной на тепломагистрали произошли скрытые утечки.

Как сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале, утром в субботу, 22 февраля, давление в сети было недостаточным для теплоснабжения некоторых многоэтажек. Кроме того, в ряде домов система оказалась завоздушена.

Весь день ресурсники искали утечки и ремонтировали поврежденные трубы.

«После 15:00 часов аварийно-восстановительные работы завершили. Но от жителей продолжали поступать сообщения об отсутствии ресурса по отдельным адресам», - констатировал Денисов.

Борьба с последствиями аварии продолжается. В администрации города собрали руководителей управляющих компаний. Под контролем районной администрации они обработают индивидуальные заявки граждан: устранят завоздушенность системы, решат другие проблемы.

ЧП в котельной случилось ранним утром 21 февраля - прорвало трубопровод. Авария могла произойти из-за кратковременного отключения электричества.