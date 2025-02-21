Названа причина отключения отопления на Западной Поляне

Утром пятницы, 21 февраля, произошел прорыв на трубопроводе котельной «Западная», относящейся к АО «Пензтеплоснабжение». На место выехал замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдар Усманов.
«Проверил, как организованы аварийно-восстановительные работы. Бригада ресурсоснабжающей организации устраняет последствия. В течение дня планируется восстановить подачу ресурса на улицах Мира, Попова, Ленинградской и Пацаева», - написал чиновник в своем телеграм-канале.
Жители Западной Поляны заметили охлаждение батарей около 8:30. Они сообщили также об отсутствии горячей воды.
Ранее уточнялось, что ЧП могло случиться из-за кратковременного отключения электроэнергии.
Между тем ночь на пятницу была морозной: температура воздуха опустилась до -13...-18 градусов. Днем на улице ожидается -7...-12 градусов.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀