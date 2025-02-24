Стало известно, когда вернут отопление жителям Арбекова

24.02.2025 | 11:17

В Пензе устраняют аварию на теплосетях в Октябрьского районе. Планируется, что ресурс жителям вернут до 20:00.

По информации областной прокуратуры, на 11:00 без отопления остались 23 многоэтажки.

По официальным данным, ресурс отсутствует по следующим адресам:

- ул. Мусоргского, 17;

- ул. Рахманинова, 12, 12 к. 1, 20, 24, 26, 28;

- ул. Тернопольская, 7, 10, 14, 16, 18;

- ул. Бородина, 1, 3, 5, 7;

- ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 28, 20;

- 5-й проезд Аренского, 5, 11, 13, 15.

Специалисты уже приступили к ремонту. Ситуацию по возобновлению подачи тепла контролирует прокуратура.

«Заместитель прокурора Октябрьского района Пензы Григорий Сумароков на месте координирует деятельность представителей уполномоченных органов и аварийных служб», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Надзорное ведомство организовало проверку того, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования жилищно-коммунального законодательства. Действия должностных лиц оценят, после примут решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что жители Арбекова с раннего утра жалуются на холодные батареи в домах. Ресурсники успокоили их, рассказав, что систему проверяют и тепло вернут через несколько часов.