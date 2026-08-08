В Пензе у Монтажного водитель Chevrolet сбил женщину с ребенком

Происшествия

В Пензе у Монтажного водитель Chevrolet сбил женщину с ребенком
Печать
Max

В Пензе в пятницу, 7 августа, случились два ДТП с участием пешеходов. Подробности аварий сообщили в областной ГАИ.

В 7:20 на 646-м километре трассы М-5 (у поселка Монтажного) столкнулись Skoda Rapid с 69-летним водителем и Chevrolet Cruze с 33-летним мужчиной за рулем.

От удара Chevrolet отбросило на тротуар, под колеса машины попали 42-летняя женщина и девочка 2016 года рождения. Пешеходов госпитализировали.

В Пензе у Монтажного водитель Chevrolet сбил женщину с ребенком

Второе ДТП случилось на улице Карпинского в 16:40. Напротив дома № 45 62-летний автомобилист, управлявший «Ладой-Грантой», сдавал назад и сбил женщину 1931 года рождения. Она получила травмы, медики госпитализировали пенсионерку.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель пешеход
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!