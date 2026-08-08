В Пензе у Монтажного водитель Chevrolet сбил женщину с ребенком

В Пензе в пятницу, 7 августа, случились два ДТП с участием пешеходов. Подробности аварий сообщили в областной ГАИ.

В 7:20 на 646-м километре трассы М-5 (у поселка Монтажного) столкнулись Skoda Rapid с 69-летним водителем и Chevrolet Cruze с 33-летним мужчиной за рулем.

От удара Chevrolet отбросило на тротуар, под колеса машины попали 42-летняя женщина и девочка 2016 года рождения. Пешеходов госпитализировали.

Второе ДТП случилось на улице Карпинского в 16:40. Напротив дома № 45 62-летний автомобилист, управлявший «Ладой-Грантой», сдавал назад и сбил женщину 1931 года рождения. Она получила травмы, медики госпитализировали пенсионерку.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.