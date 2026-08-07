Стали известны подробности 2 трагедий на воде в Пензе и с. Грабово

Следователи рассказали подробности двух трагедий на воде, случившихся в Пензе и селе Грабово Бессоновского района.

В областном центре 6 августа 20-летний юноша утонул на Русеевском карьере во время купания. Он отдыхал там в компании друзей. В тот же день водолазы пожарно-спасательного центра нашли тело молодого человека и вытащили на берег.

В Грабове 44-летний мужчина утром 3 августа вместе с друзьями купался в Суре в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он скрылся под водой. Родственники сразу же сообщили о случившемся в правоохранительные органы, но тело было обнаружено местным жителем только 6-го числа - в районе моста.

«Следователями проведены осмотры мест происшествий, каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в областном СУ СКР.

По обоим фактам сейчас проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.